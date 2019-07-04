ترصد "الوطن" متوسط أسعار الخضروات بالأسواق المصرية، اليوم، الخميس 4 يوليو، من بينها الجزر والفلفل والخيار وغيرهم، والتي جاءت كما يلي:

ورق العنب

وصل سعر كيلو ورق العنب إلى 15 جنيها.

الخيار

وبلغ سعر كيلو الخيار 8 جنيهات.

البطاطس

كما وصل سعر كيلو البطاطس إلى 8 جنيهات.

الجزر

بلغ سعر كيلو الجزر 10 جنيهات.

الطماطم

وبلغ سعر كيلو الطماطم 4 جنيهات.

الكوسة

ووصل سعر كيلو الكوسة إلى 8 جنيهات.

البامية

كما تراوح سعر البامية بين 15 و20 جنيها للكيلو.

الفاصوليا

ووصل سعر كيلو الفاصوليا إلى 15 جنيها.

الليمون الإيطالي

وبلغ سعر كيلو الليمون الإيطالي 30 جنيها.

الليمون البلدي

وتراوح سعر كيلو الليمون بين 25 و50 جنيهًا.

البصل

ووصل سعر البصل إلى 6 جنيهات للكيلو.

الباذنجان

ووصل سعر كيلو الباذنجان إلى 10 جنيهات.

الفلفل الألوان

وبلغ سعر الفلفل الألوان 15 جنيها للكيلو.

الفلفل

وتراوح سعر الفلفل بين 8 و10 جنيهات.

باذنجان أبيض

كما تراوح سعر الباذنجان الأبيض بين 6 و8 جنيهات للكيلو.