في إطار الخدمات اليومية المستمرة التي تقدمها "الوطن" لقرائها، ننشر مواقيت الصلاة في عدد من المدن المصرية المختلفة حسب التوقيت المحلي لكل منها، بحسب موقع الهيئة العامة المصرية للمساحة، كالتالي:

مواقيت الصلاة في مطروح

أذان الفجر 03:23

أذان الظهر 12:15

أذان العصر 03:54

أذان المغرب 07:19

أذان العشاء 08:58

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:13

أذان الظهر 11:59

أذان العصر 03:35

أذان المغرب 07:00

أذان العشاء 08:33

مواقيت الصلاة في الدقهلية

أذان الفجر 03:08

أذان الظهر 11:58

أذان العصر 03:37

أذان المغرب 07:02

أذان العشاء 08:36

مواقيت الصلاة في الغربية

أذان الفجر 03:10

أذان الظهر 12:00

أذان العصر 03:38

أذان المغرب 07:03

أذان العشاء 08:37

مواقيت الصلاة في سوهاج

أذان الفجر 03:25

أذان الظهر 11:57

أذان العصر 03:24

أذان المغرب 6:50

أذان العشاء 08:18