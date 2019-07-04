في إطار الخدمات اليومية المستمرة التي تقدمها "الوطن" لقرائها، ننشر مواقيت الصلاة في عدد من المدن المصرية المختلفة حسب التوقيت المحلي لكل منها، بحسب موقع الهيئة العامة المصرية للمساحة، كالتالي:
مواقيت الصلاة في مطروح
أذان الفجر 03:23
أذان الظهر 12:15
أذان العصر 03:54
أذان المغرب 07:19
أذان العشاء 08:58
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:13
أذان الظهر 11:59
أذان العصر 03:35
أذان المغرب 07:00
أذان العشاء 08:33
مواقيت الصلاة في الدقهلية
أذان الفجر 03:08
أذان الظهر 11:58
أذان العصر 03:37
أذان المغرب 07:02
أذان العشاء 08:36
مواقيت الصلاة في الغربية
أذان الفجر 03:10
أذان الظهر 12:00
أذان العصر 03:38
أذان المغرب 07:03
أذان العشاء 08:37
مواقيت الصلاة في سوهاج
أذان الفجر 03:25
أذان الظهر 11:57
أذان العصر 03:24
أذان المغرب 6:50
أذان العشاء 08:18