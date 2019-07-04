عقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعًا مساء الأربعاء، بحضور الدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام، والمهندس محمد السبمي، مدير عام التعليم الفني، ومحمد عبدالوهاب، مدير إدارة تنسيق الوظائف الإشرافية، ووكلاء الإدارات التعليمية الـ 13 الجدد، والقادمين الذين تم نقلهم لإدارة تعليمية أخرى، وسلمت كل منهم خطاب التكليف الوظيفي" ليتسلم كل منهم مهام عمله بالإدارة التعليمية، بدءًا من السبت المقبل.

ووجهت وكيل الوزارة، وكلاء الإدارات التعليمية، باستيعاب الواجبات والمسؤليات، والأقسام التي تقع تحت رئاستهم مباشرة، ومتابعة خططها وتقويمها وتوجيهها، ومنها التعليم الخاص وما يشمله من تعليمات وقرارات وزارية، وجميع التوجيهات الفنية، ومتابعة العجز والزيادة والحصر الدقيق والخروج خارج الصندوق لحل مشكلات العجز داخل الإدارات التعليمية.

كما حددت وكيل الوزارة، أن من بين مهام وكيل الإدارة، التعليم الفني ومتابعته متابعة كاملة، ووحدة التدريب، ووضع خططها واستراتيجيتها، وتدريب جميع العاملين على خطط التطوير الحديثة، والإشراف على مديري المراحل التعليمية، وتنفيذ تعليمات وخطط مديرية التربية والتعليم والوزارة.

ووجهت وكلاء الإدارات بالاطلاع جيدًا على كل مستند أو طلب يُقدم لهم، ولا يوقعوا إلا إذا كانت تأشيراتهم، طبقًا للقرارات والقواعد المنظمة.

وناقشت وكيل الوزارة خلال الاجتماع، مهام كل منهم، وطالبتهم بالتعاون الكامل مع مدراء الإدارات التعليمية، والعمل بروح الفريق الواحد، كما طالبت وكلاء الإدارات القدامى عرض مواقف مرت بهم تمكنوا خلالها من حل المشكلات ليستفيد الوكلاء الجدد من خبراتهم.

يذكر أن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اعتمد أكبر حركة لوكلاء الإدارات التعليمية الـ13 على مستوى المحافظة لتنشيط العمل وحسن سير العملية التعليمية طبقًا للقانون والصالح العام.