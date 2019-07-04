ضربت مجموعة من الانهيارات الأرضية والفيضانات جنوب اليابان، ورفعت حالة التأهب القصوى، اليوم، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة، مما دفع السلطات إلى إصدار أمر لأكثر من مليون شخص بالإجلاء.

وبالرغم من الأوامر الصادرة من السلطات اليابانية، كان هناك 3 آلاف شخص فقط في الملاجئ بمنطقة كاجوشيما صباح اليوم، وفقًا لإحصاء رسمي، بحسب "فرانس 24".

ووفقا لـ"رويترز"، حذرت السلطات من خطر حدوث مزيد من الانهيارات الأرضية، والتي أودت بحياة شخص واحد وفقد آخر، وذكر موقع "إتش كيه" الياباني، أنه دمر منزل في انهيار أرضي صباح الخميس، وكان من ضمن سكانه امرأة في الثمانينات من عمرها، ولم يكن بالإمكان الوصول إليها، ولقت امرأة مصرعها في محافظة كاجوشيما في جنوب كيوشو هذا الأسبوع في انهيار أرضي آخر.

انتقدت الحكومة لردها البطيء في يوليو الماضي، عندما تسببت الأمطار الغزيرة في كيوشو في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص في أسوأ كارثة مناخية في اليابان منذ 36 عامًا.