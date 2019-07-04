اعتراض سفينة في جبل طارق يشتبه نقلها نفط إلى سوريا

اعترضت السلطات في جبل طارق سفينة يشتبه بأنها تنقل نفطا إلى سوريا، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.

وكان الاتحاد الأوروبي وقع العديد من العقوبات على سوريا، ويجري تعزيزها باستمرار منذ عام 2011، حيث تعتير العقوبات على سوريا، واحدة من أهم العقوبات في تاريخ الاتحاد الأوروبي، وتشمل حظر جميع أنواع الاتصالات التجارية الأوروبية مع سوريا، وخاصة في مجال النفط والمنتجات النفطية، بالإضافة إلى ذلك، هناك عقوبات مفروضة على قيادة سوريا، وعلى وجه الخصوص، الرئيس بشار الأسد، وغالبية أفراد أسرته وأقربائه، وهناك حظر شامل على المعاملات المالية مع سوريا.

كما تتضمن العقوبات على سوريا تجميد أصول البنك المركزي السوري لدى الاتحاد الأوروبي، وكذلك القيود المفروضة على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي وكذلك على المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.