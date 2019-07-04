افتتح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، محطة المحولات بمنطقة المطورين الصناعيين بمدينة السادات، بقدرة 160م/ف/أ، قابلة للتوسع لتصل إلى 200 م/ف/أ.

وجرى إطلاق التيار بالمحطة، وذلك برفقة اللواء كرم سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية العامة للمقاولات والتوريدات، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات.

وأوضح المهندس عبدالمطلب ممدوح، أنه جرى تنفيذ هذه المحطة، لتغذية منطقة المطورين الصناعيين بما فيها المجمعات الصناعية "مشروع رئاسة الجمهورية استلم مصنعك بالرخصة"، التي نفذها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتغذي جزئياً مجمعات الغزل والنسيج على مساحة 3 ملايين م2 بقدرة 30 م/ف/أ.

كما تفقد نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن، محطة محولات الحي المتميز بقدره 375 م/ف/أ، لتغذية قطع أراضي الحي المتميز، والإسكان الاجتماعي، بالمنطقتين (س23 - س25)، وبلغت تكلفة تنفيذ المحطتين شاملة خطوط الربط، 845 مليون جنيه، ويجري الانتهاء من الأعمال بالمحطة خلال شهر من الآن، وإطلاق التيار في 30-12-2019، كما جرى اليوم إطلاق التيار في موزع المنطقة السكنية س23.

وأثنى المهندس عبدالمطلب ممدوح، على الخط الهوائي جهد 66 ك / ف، والمنفذ بأعمدة أحادية ديكورية لا تشغل مساحة كبيرة في التركيب أو الحرم الخاص بها، مثل الأبراج الهيكلية، مطالباً بتعميم هذه التجربة على جميع المدن الجديدة.

كما تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، سوق الجملة بمنطقة التحدي 1 بمدينة السادات، بمساحة إجمالية 80 فداناً، ويجري حالياً تنفيذ المرحلة الأولى منه على مساحة 27 فداناً، بإجمالي استثمارات 150 مليون جنيه.

ومن المقرر أن يجري الانتهاء من التنفيذ خلال شهرين من الآن، ليجري طرحه للجمهور، وتخدم السوق 3 محافظات "المنوفية، والبحيرة، والغربية"، وكذا المدن الجديدة المجاورة لمدينة السادات، وتتكون من 5 مبانٍ إدارية لخدمة العملية التجارية "المجمع الشرطي - مبنى شركات التأمين - مبنى وحدة إسعاف - مبنى البنوك - مبنى المطافي"، و25 منشأة خدمية متنوعة بها "72 محلاً تجارية مفتوحة - 12 باكية للفرز والتجهيز - 100 باكية لعنبر الخضروات والفاكهة - 8 مناطق مفتوحة لخدمة المنشآت - 6 مظلات للسيارات - 40 ورشة للصيانة - منطقة لشوادر البطيخ بها 72 شادراً - 36 مخزن فوارغ - مطعم وكافيتريا - 3 بواكي ثلاجات لحفظ الخضروات والفاكهة".

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه من المتوقع أن تخدم السوق أكثر من مليون فدان أرض زراعية، ويوجد بمدينة السادات 45 ألف فدان زراعي، بخلاف المحافظات المجاورة التي يوجد بها تنوع في المنتجات الزراعية.