تنطلق أولى الرحلات الناقلة لحجاج بيت الله الحرام المستفيدين من مبادرة طريق مكة، اليوم الخميس، وذلك من المطارات المشمولة بالمبادرة لحج العام الجاري في ماليزيا، وباكستان، وبنجلاديش.

وتأتي مبادرة "طريق مكة" ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي طورته واعتمدته قيادة المملكة كأحد برامج "رؤية 2030" بهدف الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.

وقال اللواء سليمان اليحيى مدير عام الجوازات، إنَّ مبادرة طريق مكة تحظى بمتابعة مباشرة من وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود، ما أسهم في سرعة تحقيق أهدافها التي تتضح من الاهتمام المتزايد من الدول الإسلامية للانضمام لها.

وأوضح أنَّه جرى التوسع في تطبيق المبادرة في حج العام الجاري إلى 5 دول، وذلك بانضمام باكستان، وبنجلاديش، وتونس إلى ماليزيا، وإندونيسيا اللتين استفاد حجاجهما من التسهيلات التي وفرتها المبادرة خلال العامين الماضيين.

وأضاف أنَّه سيجرى العمل في مطارات دول المبادرة على تيسير إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج من بلدانهم ودخولهم إلى المملكة من خلال مسارات مخصصة لهم بإشراف من الجانبين السعودي والدول المشمولة بالمبادرة؛ ليعزز ذلك من سرعة إنجاز إجراءات الدخول إلى المملكة التي تشمل إصدار التأشيرات وإنهاء إجراءات الجوازات والجمارك، والتحقق من توفر الاشتراطات الصحية مع ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن بالمملكة.