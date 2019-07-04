نظمت جامعة الوادي الجديد، اليوم الخميس، اجتماعا لمناقشة خطة الجامعة لمكافحة الفساد الإداري، برئاسة الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس الجامعة، وبحضور الأمين العام المساعد للجامعة، ومدير عام إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمدير العموم ومديروا الإدارات المركزية.

وقال طنطاوي، إنه وجه بضرورة تنفيذ الخطة وإقامة دورات تدريبية توعوية للعاملين بالجهاز الإداري للجامعة، لمكافحة الفساد الإداري والقضاء عليه، منوها بأن تلك الخطة من المقرر الانتهاء منها في أول العام الميلادي 2022.

وأضاف طنطاوي، أن جامعة الوادي الجديد تعطي أولوية كبيرة، لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالجامعة.