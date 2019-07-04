قال الدكتور خالد السيد رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إن الهيئة تعمل على زيادة نسبة الأسماك وتنمية محور الاستزراع السمكي في مصر، وزيادة إنتاجيته لتوفيره بكثرة للسوق المحلي، والتوجه بعدها إلى التصدير لتوفير العملات الصعبة.

وأضاف "السيد" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه يتم التفكير في إنشاء تطبيق على الهاتف المحمول، يربط مُزارع الأسماك بالمزرعة الخاصة به، من خلال إرسال رسائل توضح للمزارع نسبة ملوحة المياه والأكسجين وجودة المياه، لمساعدته في التدخل بسرعة لحل أي مشكلة قبل أن تتسبب في نفوق الأسماك أو يسبب مشاكل لها.

وأشار إلى أنه يتم العمل على هذا التطبيق وتجربة الفكرة بشكل أولي للوقوف على مدى نجاحها، وبعدها سيتم تعميمه وطرحة لجميع مزارعي السمك، وسيتم عمل عدد من الاجتماعات في الفترة القادمة لمعرفة المدة التي سيستغرها هذا التطبيق، موضحا أن ذلك لم يستغرق وقت كبيرا لإنجازه.