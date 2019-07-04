أعلن الفنان ساموزين عن إطلاق كليب جديد يحمل اسم "ورد البستان" قريبًا، وشارك متابعيه عبر "إنستجرام"، البرومو الدعائي معلقًا: "Soon - Summer 2019 صيف 2019، قريبًا".

يُذكر أنَّ آخر أعمال ساموزين ألبوم "لو عمري يرجع"، الذي ضم 8 أغنيات، كما ظهر كضيف شرف فى الموسم الرمضانى لهذا العام من خلال مسلسل "بل الحدوتة 3" من بطولة الفنانة دنيا سمير غانم.

وولد الفنان ساموزين في 10 نوفمبر 1979، وهو مغني سوري، وُلد في دولة الكويت، وحصل على الجنسية المصرية منذ فترة قريبة، ويحمل ساموزين الجنسية البريطانية، بعد أن تزوج من بريطانية وأنجب منها طفلة اسمها نغم.