قررت جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل اعادة إجراءات محاكمة 35 متهما في قضية فض اعتصام رابعة، لجلسة 5 أغسطس؛ لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.

وأكد المستشار حسن فريد رئيس المحكمة، أن عدد المتهمين ارتفع إلى 56 متهمان وسيتم إعادة إجراءات لـ21 متهما جددا، خلال انعقاد الجلسات.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حمّاد بحضور محمد عادل وكيل أول نيابة مدينة نصر بامانة سر وليد رشاد ومعتز مدحت .

كانت المحكمة انتهت من سماع أقوال اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية، ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة ، في أثناء أحداث رابعة، فقال إنه بناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة جرى تجهيز المأمورية وتوجهنا إلى جميع المحاور ونفاذا للأذن بالفض أنذر المتجمعون طبقا للتعليمات عبر الميكروفونات مع التنويه بتحديد طريق للعبور الآمنن وبعدها حدثت وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاقات النار عليهم وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين، وكان يختلط المسلحين وسط المعتصمين، وكان هناك تعامل بكل أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام.

ويواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا"، وقطع الطرق وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.