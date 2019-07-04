استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، جلسات الاستماع للدفاع في محاكمة 24 متهما من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس".

وطلب دفاع المتهم أحمد محمد الحكيم براءة موكله، استنادا على بطلان التحريات الأمنية والدليل المستمد منها. كما دفع ببطلان التفتيش والدليل المستمد منه، وكذلك انتفاء أركان الجرائم المسندة للمتهم.

كانت محكمة النقض، قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة، في وقت سابق. وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي ومحمد بديع، و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.

يذكر أن محكمة النقض أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الجدد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة المتهمين محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبدالعاطي، ومتولي صلاح الدين عبدالمقصود، وعمار السيد البنا، وأحمد رجب سليمان، والحسن خيرت الشاطر، وسندس شلبي، وأبو بكر حمدي، وأحمد محمد الحكيم، ورضا فهمي خليل، ومحمد أسامة محمد العقيد، وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا.