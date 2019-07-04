مستشفى شفاء الأورمان يحتفل بمرور 3 سنوات على إنشائه

شهد كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والمهندس حسام القباني رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، اليوم الخميس، احتفالية مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالمجان بمدينة طيبة الجديدة بمرور 3 سنوات على إنشاءها.

وتقدم المستشفى خدماتها في محافظات الأقصر - أسوان - قنا - سوهاج - البحر الأحمر - الوادي الجديد، حيث نجحت حتى الآن في استقبال 8996 مريضا من مختلف محافظات الصعيد.

وعبر محافظ الأقصر عن سعادته بمستوى المستشفى وخدماتها المجانية، في صرح طبي يضاهي المستشفيات الخمس نجوم العالمية التي يدفع فيها المرضى آلاف الدولارات لتلقي العلاج.

وأكد على مواصلة جولاته وزياراته للمستشفى، لتقديم جميع أوجه الدعم لها لتصبح صرحا طبيا وعلميا في مجال الأورام، يليق بالأقصر وأبناء الصعيد.

وعقب الاحتفالية، نظم قيادات المحافظ ومجلس إدارة المستشفى، زيارة لمبنى المرحلة الثالثة بالمستشفى، والتي يجري حالياً العمل فيه.

وقال الدكتور هاني حسين مدير عام المستشفى، إن مبنى المرحلة الثالثة عبارة عن مبنى متكامل مقام على مساحة 28 ألف متر مربع ويتكون من 4 طوابق، ومن المقرر أن يضم قسم خاص لعلاج أورام الأطفال، وقسم خاص للطوارئ لمرضي أورام الصعيد ملحق به قسم داخلي وقسم أشعة تشخيصية، وعيادات خارجية متخصصة وزيادة لعدد أسرة المرضي، وقسم للعلاج الطبيعي ومعهد للتمريض، ومركز لتدريب الفنيين والعاملين وقاعة محاضرات، وسكن للأطباء والتمريض والفنيين والصيادلة.