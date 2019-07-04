ينظم مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، قافلة بيطرية لمدن راس الحكمه ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني، بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء، لإجراء الفحوصات على الأغنام والماشية مع إجراء العمليات الجراحية بالمجتمعات المحلية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح، والدكتور نعيم مصلحي رئيس مركز بحوث الصحراء.

وقال المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، إنه يجري إجراء عددا من العمليات الجراحية للأغنام والماشية، وعلاج حالات الطفيليات الداخلية والخارجية بالإضافة إلى عمل سونار لعدد من الحيوانات.

من ناحية اخرى تستمر حملة تحصين الأغنام والماشية على مستوى محافظة مطروح لمدة أربعة أسابيع، والتي وصلت في يومها الثاني إلى تحصين رؤس ماشية وأغنام، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة خاصة أغنام البرقى التي تشتهر بها مطروح.

من جانب آخر أكد الدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية أن الحملة تستهدف صغار المربين الأكثر احتياجا بالمجتمعات المحلية، من خلال الدعم الكامل والمجان للعلاجات الخاصة بالثروة الحيوانية.

كما أشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد قيام فريق العمل من مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، بحصر جديد للأسر في 38 مجتمع محلي لاستكمال قاعدة البيانات لتحديد المواطنين الأكثر احتياجا، وإعادة تقييم المعايير التي يجري توزيع الأنشطة عليهم.

كما أكد الدكتور عادل محروس رئيس الفريق البحثي، أن أهم الأمراض التي جرى رصدها وعلاجها هي الأمراض المعدية، والتي ظهرت في صورة بعض الأمراض الفيروسية، مثل جدري الأغنام ومرض الأورف الموجود غالبا بالحملان صغيرة السن.

وأشار إلى أنه تم استخدام العديد من العلاجات البيطريه والتى تقدم بالمجان، مثل المضادات الحيويه، ومضادات الالتهابات، ومضادات الطفيليات، أدوية التهاب الضرع، والفيتامينات والاملاح المعدنيه وفواتح الشهيه وخلافه تبعا للحاله المرضيه.