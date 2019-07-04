تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، اليوم، من السيطرة على حريق محدود بمصنع الزخرفة للزجاج بقرية الناصرية بمركز سمنود، ناجم عن حدوث ماس كهربائي بأحد أفران المصنع، وتم الدفع بسيارتين مطافىء لإخماد نيران الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح .

كان اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العقيد أحمد العيدروسي مأمور مركز سمنود، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بتسرب غاز من أحد أفران مصنع لزخرفة الزجاج واندلاع النيران بسبب ماس كهربائي مفاجىء.

وانتقلت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية مدعومة بسيارتين مطافىء لإخماد النيران وتمكنت بمساعدة أهالي القرية من إخماد نيران الحريق. وتم تكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.