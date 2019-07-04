ينظم قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة أسيوط، المهرجان الإعلامي الثاني عشر لمشروعات التخرج الطلابية، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، واللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد صابر عميد كلية الآداب، المشرف على قسم الإعلام، يوم الأحد المقبل.

وقال الدكتور أحمد صابر، إن المهرجان يهدف إلى تشجيع وتكريم المبدعين من أبناء قسم الإعلام في مجالات الإنتاج الصحفي، والإذاعي، والتليفزيوني، والعلاقات العامة؛ للإسهام في تطوير الإعلام المحلي لخدمة المجتمع، ولتسليط الضوء على أفضل الأفكار في جميع تخصصات الإعلام بما يعود بالنفع على صعيد مصر.

وقالت الدكتورة رحاب الداخلي أستاذ الصحافة المساعد، إن قسم الإعلام يحرص على إقامة المهرجان سنويًّا لتنمية المهارات الإبداعية لدى طلاب القسم، مضيفة أن المهرجان يستعرض 152 مشروعًا صحفيًا بين جرائد ومجلات، بالإضافة إلى 15 مشروعا تليفزيونيًا والعديد من حملات العلاقات العامة، وتتنافس المشروعات الطلابية على ثلاثة مراكز في كل تخصص، وقد تم تحكيم المشروعات من خلال لجان متخصصة في كل مجال.

وأشارت إلى أن موضوعات المشروعات تدور حول قضايا المجتمع المحلي، وتقدم صورًا لأحلام وآمال الشباب، وتناقش بعض المشكلات الاجتماعية للمجتمع الصعيدي.

من جانبها، قالت الدكتورة ماجدة عبد الباقي، مدرس الصحافة والرأي العام بالقسم، إنه سيتم تنظيم ندوة حول "دور المرأة في إبداع التراث الشعبي"، يحاضر فيها الشاعر والكاتب درويش الأسيوطي، وذلك انطلاقًا من دور الجامعة في ترسيخ التراث الشعبي باعتباره موروثًا ثقافيًا، ومادة أساسية تسهم بشكل مباشر في بناء المجتمع وتقدمه.

وأضافت أن الدور الإبداعي للمرأة يظهر من خلال نشاطها الفعال في ممارسة الثقافة الشعبية في الحياة العامة لمجتمعها، ومشاركتها في إنتاج هذه الثقافة.