ظهرت المغنية الكندية سيلين ديون وهي ترتدي نسخة طبق الأصل من قلادة "قلب المحيط"، التي ارتدتها كيت وينسليت، ضمن أحداث الفيلم الشهير "Titanic" عام 1997، أمس، خلال أسبوع الموضة في العاصمة الفرنسية باريس، وفقا لمجلة "بيبول".

المغنية ارتدت الأكسسوار نفسه بحفل أوسكار 1998

ولم تكن تلك المرة الأولى التي ترتدى فيها "ديون" القلادة، وظهرت بها في حفل توزيع جوائز أوسكار عام 1998.

قدمت ديون أغنية فيلم "Titanic"، بعنوان "My Heart Will Go On"، والتي باعت 18 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم، وتصدرت المرتبة الأولى في قوائم الأغاني.

لعبت القلادة دورًا محوريًا في الفيلم، والتي كانت ترتديها كيت وينسلت والتي أدت دور روز ديويت بوكاتر، التي ألقت قطعة المجوهرات الشهيرة في البحر بعد غرق السفينة الفاخرة.

استند الفيلم إلى قصة السفينة تيتانيك، التي غرقت في شمال المحيط الأطلسي في عام 1912 بعد أن اصطدامها بجبل جليدي.