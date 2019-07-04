عاجل.. حبس علا القرضاوي 15 يوما في قضية جديدة

قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس علا القرضاوي 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها؛ وتمويل تلك الجماعة وهي قضية جديدة غير التي تقرر إخلاء سبيلها فيها أمس بتدابير احترازية بقرار من محكمة الجنايات.

وصدر قرار إخلاء سبيل علا القرضاوي أمس من محكمة الجنايات وصدر قرار نيابة أمن الدولة بحبسها في القضية الجديدة اليوم.

يذكر أن علا القرضاوي محبوسة احتياطيا منذ قرابة سنتين عندما ألقي القبض عليها وزوجها حسام خلف باتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة محظورة.