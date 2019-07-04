لمدة 8 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق ببولاق الدكرور بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، انقطاع مياه الشرب عن شارع ترعة عبدالعال 1، ومساكن كفر طهرمس ومتفرعاته، ومنطقة المشابك، لمدة 8 ساعات، وذلك من الساعة 10 مساء الجمعة المقبل حتى 6 من صباح يوم السبت الموافق 6 يوليو 2019.

ويأتي ذلك بناءً على طلب مديرية الطرق بالجيزة بضرورة تحويل خطوط مياه الشرب والصرف الصحي بشارع ترعة عبدالعال 1 بحي بولاق الدكرور والمتعارضة مع أعمال الرصف والتطوير، ضمن خطة مديرية الطرق والنقل بالجيزة، الأمر الذي يتطلب تحويل خط مياه الشرب 300 مم.

وأهابت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة توفير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.