أمرت نيابة مركز الفيوم، بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية، في واقعة انتحار ربة منزل من قرية سيلا التابعة للمركز، تناولت مبيد حشري، للتخلص من حياتها، لبيان ملابسات وتفاصيل الواقعة، وأسباب حدوثها.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من مستشفى الفيوم العام، بوصول "أ.ج.ع" (29 سنة - ربة منزل) جثة هامدة إلى المستشفى بادعاء تناول مادة سامة.

وأفاد البيان الأمني، أن مباحث المركز انتقلت إلى المكان، وبسؤال كل من زوجها "محمد.ف.س" (31 سنة- فلاح)، ووالدها، قررا أن الزوجة المتوفية، تناولت مبيد حشري للتخلص من حياتها، لمرورها بضائقة نفسية لوجود خلافات زوجية، وأنها حاولت الانتحار أكثر من مرة، ولم يتهموا أحد أو يشتبهوا في الواقعة جنائيا.

حرر محضر بالواقعة، رقم 3814 لسة 2019م، وأخطرت النيابة للتحقيق.