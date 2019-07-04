أجلت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أحمد مسعد المليجي، اليوم، إعادة محاكمة اثنين من عناصر الإخوان، متورطان في أحداث تظاهر عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة ببندر المنيا، إلى جلسة 4 سبتمبر المقبل، للمرافعة.

كانت المحكمة انتهت من سماع أقوال باقى الشهود في قضية محاكمة 2 من عناصر الإخوان متورطان في أحداث تظاهر جنوب مدينة المنيا عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، منتصف أغسطس 2013، وكان محكوما عليهما غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما لكل منهما، وتم القبض عليهما وتُعاد إجراءات محاكمتهما، بتهم: الانتماء لجماعة محظورة تأسست علي خلاف أحكام القانون، والتحريض على التظاهر وأعمال الشغب والدعوة لتخريب منشآت عامة.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمان للمحاكمة الجنائية، في مايو 2016، وحُكم عليهما بالسجن المشدد 15 عاما، غيابيا، عام 2017، وتم القبض عليهما لتُعاد إجراءات محاكمتهما أمام دائرة قضائية جديدة.