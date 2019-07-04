وقعت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم، اتفاقية شراكة مع بنك مصر، استعدادًا لإطلاق تطبيق المحفظة الإلكترونية عبر المحمول، وقد صممت هذه الخدمة لتمكين العملاء من إرسال واستقبال الأموال والاحتفاظ بها بشكل آمن عن طريق تطبيق عب الهواتف الذكية.

وتقدم المحفظة للعملاء خدمات سحب وإيداع الأموال من خلال فروع الشركة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك عن طريق شركائها، ذلك إلى جانب إمكانية قيام العملاء بأنفسهم بإضافة وربط بطاقات الخصم / الائتمان الخاصة بهم والمصدرة من بنك مصر بهذه المحفظة لتنفيذ معاملاتهم المالية.

كما سيتمتع العملاء أيضا بالعديد من خدمات الدفع الإلكتروني من خلال التطبيق، متضمنة التحويلات الشخصية للشبكات المختلفة، وإجراء المدفوعات مقابل الخدمات، وسداد فواتير جميع خدمات WE، بالإضافة إلى سداد خدمات المرافق والتأمين والتعليم وتذاكر السفر والسياحة مع المزيد من الميزات التي سيتم طرحها قريبًا، بما في ذلك إتاحة خدمات المحفظة للهواتف التقليدية واستقبال التحويلات من الخارج.

وصرح المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات قائلاً: "نفخر بالإعلان عن إطلاق تطبيق المحفظة الإلكترونية عبر المحمول WE Wallet والذي سيثري مجموعة الخدمات التي نقدمها لعملائنا بما يتخطى خدمات الاتصالات التقليدية لتشمل القطاع المتنامي للخدمات المالية عبر المحمول".

وأضاف:" توفر WE لعملائها من خلال هذا التطبيق وسيلة فعالة وموثوقة للقيام بالمعاملات المالية غير النقدية بكل سهولة ويسر من خلال تاريخها وانتشارها في جميع أنحاء مصر، وتضع هذه الخطوة القواعد الأساسية لإنشاء المنصة التي من خلالها ستقوم الشركة بإبرام العديد من الشراكات المستقبلية مع القطاعين العام والخاص للاستمرار في تقديم قيمة مضافة لعملائها".

وتابع كلامه قائلا:" لقد بدأنا في استكمال وتطوير مجموعة خدماتنا من خلال تقديم نظام الفاتورة الموحدة وتطوير عروض الإنترنت فائق السرعة على مرحلتين والتي كان أخرها إطلاق باقاتWE Space وسيتم قريبا إطلاق تطبيق محفظة WE تجاريا مع المضي قدما لتقديم خدمات الاتصالات الرباعية من خلال إطلاق منصة IPTV، نحن سعداء أيضا بأن مجهوداتنا تتماشى مع استراتيجية الدولة للشمول المالي والتحول الرقمي وكوننا عضو مؤثر في هذه المبادرات."

من جانبه، قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنك يحرص على تقديم الخدمات المالية الإلكترونية والدخول في شراكات تتيح تقديم تلك الخدمات وذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي، ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه.

وأضاف أن هذا يؤدى إلى تطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم آمنة وذات كفاءة وفاعلية والعمل على تحقيق الشمول المالي، بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وتخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية وكذلك حماية حقوق مستخدمي نظم وخدمات الدفع وتحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.