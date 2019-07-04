أقيمت صلاة الجنازة منذ قليل، على جثمان المنتج الفني عادل الميهي، الذي وافته المنية اليوم، في مسجد السيدة نفيسة.

وأعلنت نقابة المهن السينمائية، برئاسة المخرج مسعد فودة، أنه من المقرر إقامة العزاء، بعد غد، السبت، في مسجد الرحمن الرحيم على طريق صلاح سالم.

ونعت النقابة، في بيان له، المنتج الراحل،: "ننعى بكل الحزن والأسى، الزميل الراحل عادل الميهي، وندعو له بالرحمة والمغفرة، ولأسرته بالصبر والسلوان".

وعمل عادل الميهي منتجا فنيا لعدد من الأعمال السينمائية المهمة، منها "آيس كريم في جليم"، "الراعي والنساء"، "شمس الزناتي"، "على من نطلق الرصاص"، "كابوريا".