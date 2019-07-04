رئيس جامعة بنها يستقبل وفدا من جامعة ووهان للتكنولوجيا في الصين

استقبل الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، وفدا صينيًّا من جامعة ووهان للتكنولوجيا برئاسة الدكتور وانج فاچو نائب رئيس الجامعة.

وأكد الدكتور جمال السعيد، خلال استقباله للوفد الصيني، عمق العلاقات المصرية الصينية، مشيرًا إلى أن الصداقة بين مصر والصين لها تاريخ طويل فالشعبين المصري والصيني أصحاب حضارة عريقة.

وأشار إلى أن جامعة بنها تولي اهتمامًا كبيرا بالانفتاح على العالم وتكوين شراكات وتعاون دولي مع عدد من الجامعات الصينية بهدف زيادة التبادل الطلابي ودعم بناء قدرات شباب الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بما يحسن جودة المخرجات الأكاديمية والبحثية.

من جهته قدم الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، للوفد الصيني تعريفًا عن جامعه بنها، مؤكدًا أنها جامعة عريقة وتضم 15 كلية تقدم تعليمًا جامعيًا متقدمًا وبرامجًا دراسية تواكب متطلبات سوق العمل.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي المشرف على قطاع الدراسات العليا والبحوث، إنه جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين جامعة بنها ووهان للتكنولوجيا لإنشاء برامج مشتركة بين الجامعتين.

يذكر أن جامعة ووهان للتكنولوجيا بالصين تحتل ترتيب متقدم في تصنيفها العالمي فهي من أفضل 100 جامعة على مستوى آسيا على مدار 3 أعوام متتالية، كما أن لها شراكات واتفاقيات تعاون مع عدد من الجامعات الدولية بالولايات المتحدة وروسيا واليابان.