استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها "الوطن" لقرائها يوميا، ننشر متوسط أسعار الفاكهة بالأسواق، اليوم الخميس، الموافق 5 يوليو، والتي جاءت على النحو التالي:

التين

بلغ سعر كيلو التين 20 جنيها.

الخوخ

تراوح سعر الخوخ بين 8 إلى 10 جنيهات للكيلو.

التفاح

تراوح سعر كيلو التفاح بين 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو.

المانجو

تراوح سعر بيع المانجو بين 15 إلى 30 جنيهًا بحسب نوعها.

البطيخ

تراوح سعر البطيخ من 15 إلى 25 جنيها للثمرة.

العنب

وصل سعر العنب إلى 10 جنيهات للكيلو.

المشمش

تراوح سعر كيلو المشمش بين 15 إلى 20 جنيهًا.

البرقوق

تراوح سعر كيلو البرقوق من 20 إلى 25 جنيهًا.

الكرز

بلغ سعر الكرز 25 جنيهًا للكيلو.