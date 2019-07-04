كشف محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أن الإصلاحات الاجتماعية لأصحاب المعاشات كلفت خزينة الدولة 28 مليار جنيه.

وأضاف سعودي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الحكومة المصرية أعلنت عن حزمة إصلاحات في شهر أبريل الماضي لخدمة المواطن المصري بتكلفة إجمالية 60 مليار جنيه ومن ضمنهم المعاشات التي تكلف الدولة 28.1 مليار جنيه بواقع حوالي 50%.

وتابع رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أنه تم إصدار القانون 74 لسنة 2019 بزيادة المعاشات وتضمن العديد من الأحكام من ضمنها وضع حد أدنى للمعاش مقداره 900 جنيه بنسبة زيادة 15% وبحد أدنى 150 جنيه وحد أقصى 832.5 جنيه وسوف يستفاد منه كل شخص صاحب معاش قبل 1 يوليو 2019.

وأشار إلى إن الحد الأدنى لزيادة المعاشات 150 جنيها و832.5 جنيها الحد الأقصى ويستفاد منه 9.8 مليون شخص، وأن الشخص الذي يحصل على معاش 600 جنيه سيتم زيادته إلى 900 جنيه الحد الأدنى للمعاشات.

وأكد على أن معاش السادات ما زال قائما ويطبق عليهم زيادة المعاشات وأطلق عليه معاش السادات بوصفه تم إصداره في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ويقضي بأن من يبلغ سن 65 عاما وليس لهم دخل أو عمل يستحقوا هذا المعاش، وسيحصلون على 900 جنيه الحد الأدنى للأجور.