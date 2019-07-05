بتكلفة 30 مليونا.. وزير الأوقاف يعلن تأثيث ألف شقة للأسر الفقيرة

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إسلام إبراهيم ضيف شيرين حمدي على "ON E" الليلة

إسلام إبراهيم ضيف شيرين حمدي على "ON E" الليلة

مصرع شخص أثناء تركيب مصعد ببرج سكني في بنها

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أبناء الجالية المصرية بلندن ينظمون وقفة احتجاجية ضد بيع توت عنخ آمون

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