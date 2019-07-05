بتكلفة 30 مليونا.. وزير الأوقاف يعلن تأثيث ألف شقة للأسر الفقيرة

أعلن وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، تأثيث الوزارة لألف شقة تأثيثا كاملا بتكلفة 30 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن التنفيذ سيتم بمعرفة وزارة التضامن وفق البروتوكول الذي سيتم توقيعه في هذا الشأن.

وأضاف الوزير، بحسب بيان، مساء الخميس، سيتم التنفيذ بواقع 200 شقة شهريا بداية من أغسطس 2019، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن خلال الدور الاجتماعي المتنامي لوزارة الأوقاف في خدمة المجتمع ورعاية الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، ومن خلال النقلة النوعية في تنمية موارد الوزارة الذاتية وتوظيفها في تحقيق أغراضها ومقاصدها الشرعية والوطنية وخدمة المجتمع.