أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن شن مديرية التموين بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين، حملات مكثفة على محطات بيع الوقود بمدن ومراكز المحافظة، في إطار الجهود المبذولة لمراقبة أعمال محطات بيع الوقود بالمحافظة، والتأكد من التزامها بعدم تجميع كميات من الوقود أو امتناعها عن البيع واستغلال الظروف والعمل على تخزين كميات من السولار والبنزين للإتجار بها والتربح وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وقال المحافظ، إن الحملات أسفرت عن ضبط محطة بنزين بدمنهور، لامتناعها عن بيع كمية من السولار 8000 لتر، ومحطة بنزين بحوش عيسى، لتجميعها 6000 لتر سولار و4000 لتر بنزين، ومحطة بنزين بأبو المطامير، لامتناعها عن بيع كمية 10 آلاف لتر بنزين.

وحرر محاضر لتلك المحطات، وأكد المحافظ، استمرار تكثيف تلك الحملات بشكل دائم ومنتظم للحد من تلك الممارسات غير القانونية.