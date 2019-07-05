بدأت محافظة القاهرة، العمل على وضع تعريفة لخطوط المواصلات الداخلية بالعاصمة بالتنسيق بين المرور وإدارة السرفيس وأجهزة المحافظة، وذلك تماشيا مع تحريك أسعار المواد البترولية.

وأكد مصدر بالمحافظة لـ"الوطن"، أن المحافظة لن تسمح بأي تلاعب بالأسعار وجار تسيير حملات لضبط المواقف والأسواق وعدم المغالاة في أسعار السلع.

وأشار إلى أنه جار تحديد سعر التعريفة لخطوط السرفيس الداخلية بهامش ربح معقول دون أن يضار المواطن، وسيجرى وضع التعريفة بالمواقف فور الانتهاء منها وإلزام السائقين بها ومتابعة الموقف.

ولفت إلى أنه جار تحديد أسعار تعريفة التاكسي الأبيض، مؤكدا أن جار النظر في سعر تذكرة النقل العام.