أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن المحافظة أعلنت حالة الاستنفار القصوى بكافة القطاعات، وجرى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة محطات الوقود ومواقف السيارات بعد تحريك أسعار الوقود.

وأوضح المحافظ، أن جميع محطات الوقود تعمل بشكل طبيعي، وأن جميع المنتجات البترولية المتنوعة، متوفرة بكافة منافذ التسويق وفق الأسعار الجديدة التي جرى إقرارها، وفق ما أعلنته وزارة البترول والثروة المعدنية.

ووجه آمنة، بضرورة المرور المستمر على مواقف السيارات، للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة لسيارات الميكروباص والسيرفيس والتاكسي وتوزيعها على السائقين وإعلانها بشكل واضح للجمهور لضمان عدم تأثر المواطنين وعدم استغلالهم.

كما وجه المحافظ، بضرورة ربط غرف العمليات الفرعية بنطاق المراكز والمدن، بغرفه العمليات الرئيسية بالديوان العام، للاطلاع على مستجدات الموقف ومدى التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة بكافة المواقف وعلى جميع الخطوط.

وشدد على ضرورة المتابعة الميدانية من رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم والمرور الدوري على جميع محطات الوقود ومواقف السيارات، لرصد أي خروقات والتعامل الفوري معها، مهيبا بالمواطنين، الإبلاغ عن أي محطة وقود أو سائقين غير ملتزمين بالتعريفة الجديدة.