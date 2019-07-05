عمرو واكد وخالد أبو النجا يطعنان على شطبهما من "المهن التمثيلية"

تقدم الفنانان عمرو واكد وخالد أبو النجا، بطعن على قرار نقيب المهن التمثيلية، بشطب عضويتهما من النقابة، ومن المقرر أن ينظر في جلسة لاحقة أمام الدائرة الثانية قضاء إداري،وفقا لما ذكره مالك عدلي محامي عمرو واكد، عبر حسابه على موقع "فيس بوك".

وتعود الواقعة إلى شهر مارس الماضي، عندما أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، قرارا بشطب عضوية عمرو واكد وخالد أبو النجا.

أكدت النقابة، في بيان لها، أنها تعتبر ما حدث من العضوين خيانة عظمى للوطن وللشعب المصري، لتآمرهما ضد الوطن، واعتبارهما خائنين لمصر ولشعبها بعد التحريض ضد الدولة ونشر أخبار كاذبة، على خلفية مشاركتهم في جلسة بالكونجرس الأمريكي للتعبير عن آرائهما السياسية تجاه الدولة المصرية.