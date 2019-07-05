أكد اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، أنه لن يسمح بأي حال من الأحوال بزيادة تعريفة أجرة الركوب بشكل عشوائي، مشيرا إلى أنه جرى عقد اجتماع عاجل وفوري فور إعلان القرار الوزاري بتحريك الأسعار ودراسة الآثار المتربة على رفع أسعار السولار والبنزين من كافة الجوانب.

وذكر أن ذلك يأتي لتحديد قيمة الزيادة في تعريفة أجرة الركوب بما يضمن الحفاظ على المصلحة العامة للطرفين سواء السائقين وأصحاب السيارات أو المواطنيين الذين يستقلون المركبات في حركة النقل من وإلى الإسماعيلية أو النقل الداخلي مع الأخذ في الاعتبار عدم الاستغلال أو المغالاة بأي شكل من الأشكل للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وكان المحافظ عقد اجتماعا عاجلا بجميع أعضاء وقيادات الجهاز التنفيذي للمحافظة، لمتابعة ردود الأفعال بعد إعلان القرارات الاقتصادية الوزارية الجديدة بتحريك أسعار البنزين والسولار الأخيرة، ودراسة وإقرار الأسعار الجديدة لأجرة نقل الركاب واعتمادها رسميا ومقترحات تحريكها بما لا يتجاوز زيادة قدرها نحو 15% على الأكثر وإعلانها مباشرة بمختلف وسائل الإعلام وتعليق لافتات بجميع المواقف محددة لأسعار الأجرة الجديدة.

أكد المحافظ، وجود رقابة مشددة على جميع مواقف السيارات وإلزام جميع السائقين بتعريفة الأجرة التي حددتها اللجنة المختصة سواءا أجرة الأقاليم والمحافظات أو تعريفة السرفيس والتاكسى في النقل الداخلي، وعدم الاستغلال أو المغالاة بأي شكل من الأشكل للتخفيف عن كاهل المواطنين.

قرشا / م3