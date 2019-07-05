قال مصدر أمني لـ"الوطن"، إن جميع مديريات الأمن بالجمهورية تشن حملات أمنية ومرورية على مواقف السرفيس بمختلف القطاعات للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة للركوب بعد تحريك أسعار الوقود.

وأوضح المصدر أنه تم التشديد على ضباط وأفراد الإدارة بحسن معاملة المواطنين وتوفير الدعم اللازم لهم.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، صياح اليوم، تحريك أسعار الوقود، اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح اليوم، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة قبل 3 سنوات.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنَّ مصر تحرص على استمرارها في تطبيق سياسات الانضباط المالي والاقتصادي بكل جوانبها لما فيه من خير لمستقبلها ومستقبل شعبها.

وجاءت أسعار الوقود الجديد وفقا لبيان الوزارة كالتالي:

البوتاجازالمنزلي 65 جنيهاً للأسطوانة

التجاري 130 جنيهاً للأسطوانة

البنزين

بنزين 95 - 9 جنيهات للتر

بنزين 92- 8 جنيهات للتر

بنزين 80 - 6.75 جنيه للتر

الكيروسين6.75 جنيه للتر

السولار6.75 جنيه للتر

المازوت (للأسمنت والطوب وباقي القطاعات) 4500 جنيه للطن مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهربية.

الغاز الطبيعي للمنازلالشريحة الأولى (من صفر - 30 متراً مكعباً) 235 قرش/م3

الشريحة الثانية (ما يزيد على 30 متراً مكعباً - 60 م3) 310 قرش/م3

الشريحة الثالثة (ما يزيد على 60 متراً مكعباً) 360 قرش/م3