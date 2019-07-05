يؤدي المستشار عبدالله عصر، اليمين الدستورية، غدا السبت، رئيساً لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلفاً للمستشار مجدي أبو العلا رئيس النقض السابق لبلوغه سن المعاش في 30 يونيو الماضي.

كما يؤدي المستشار عصام المنشاوي، اليمين الدستورية رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، خلفاً للمستشارة أماني الرافعي التي تقاعدت في ذات التاريخ المشار إليه.

وتم اختيار "عصر" رئيساً لـ"النقض" من بين أقدم 7 قضاة بمحكمة النقض، حيث يأتي ترتيبه الرابع في الأقدمية، وذلك إعمالاً للتعديلات الدستورية التي منحت رئيس الجمهورية سلطة اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية من بين أقدم 7 أعضاء ترشحهم المجالس العليا لتلك الهيئات والجهات.

وجرى اختيار "المنشاوي" رئيسا للنيابة الإدارية والذي يأتي في المرتبة السابعة من حيث الأقدمية.

وكان المستشار عبدالله عصر يشغل رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، كما كان يشغل المستشار عصام المنشاوي رئيس المكتب الفني للفحوص والتحقيقات.