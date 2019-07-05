زارت رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا، وعائلتها والوفد المرافق لها منطقة آثار الهرم، ظهر اليوم.

وكان في استقبال ماريا، أشرف محيي الدين، مدير عام آثار الهرم، الذي رافقها في أثناء جولتها، التي بدأت بزيارة الهرم الأكبر والدخول إلى الممر الأول بالهرم ثم منطقة البانوراما، حيث التقطت الصور التذكارية لها، ولأسرتها والوفد المرافق لها.

وانتقلت الزيارة إلى متحف مركب خوفو، حيث شرح محي الدين عملية اكتشاف المركب وأعمال ترميمها وإعادة تجميعها وتركيبها على يد المرمم العظيم أحمد يوسف.

وأبدت رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إعجابها بهذا العمل العظيم الذي أثرى البشرية بتحفة أثرية وفنية رائعة عن عظمة وروعة الحضارة المصرية القديمة، ثم توجهت إلى تمثال أبي الهول والذي انبهرت بطريقة نحته.