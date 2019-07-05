أسعار المواصلات الجديدة لخطوط السرفيس الداخلية والأقاليم بالجيزة

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بعد ظهر اليوم الجمعة، تعريفة الركوب لخطوط السرفيس الداخلية والأقاليم وذلك عقب قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية.

قال راشد إن اللجنة التى تم تشكيلها لبحث الزيادة، وضعت في اعتبارها مسافة كل خط وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، مشيرًا أن نسبة الزيادة تراوحت بين 10 % إلى 15 % لخطوط السرفيس الداخلية ولخطوط الأقاليم والمحافظات، مؤكداً على تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الالتزام بالتعريفات المحددة وذلك بحضور ممثلى الأحياء والمراكز والمدن ومديرية التموين والتجارة الداخلية والإدارة العامة لمرور الجيزة وإدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع أمن الجيزة وذلك بعد قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية.

جاءت تصريحات المحافظ، خلال ترأسه غرفة عمليات المحافظة، حيث شدد راشد خلالها على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهاز التنفيذي للسرفيس والنقل الجماعي بشن حملات داخل المواقف لمنع أي زيادة عشوائية في تعريفة الركوب واتخاذ الاجراءات الرادعة حيال المخالف. كما شدد على إلزام السائقين بالتعريفة الجديدة عن طريق الحملات التفتيشية المستمرة من الإدارة العامة لمرور الجيزة ومباحث المرور وجهاز السرفيس والنقل الجماعي، مؤكدا على إعلان التعريفات الجديدة أمام المواطنين حيث سيتم وضع لافتات (استيكر) على سيارات السرفيس مدون عليها التعريفة المحددة لكل خط سيرإضافة إلى تعليق لافتات بالمواقف الرسمية داخل المحافظة والبالغ عددها 35 موقف مدون عليها تعريفات الركوب لكل خطوط السير ورقم الشكاوى لاستقبال بلاغات المواطنين بشأن أي مخالفات من السائقين أو عدم التزامهم بالتعريفات المحددة.

وأكد راشد أنه تم تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية (الأقاليم) مع المحافظات المجاورة حيث تم التواصل مع محافظات سوهاج والمنيا والقليويبية والإسكندرية وأسيوط وبني سويف والقاهرة وغيرها من المحافظات التى ترتبط مع محافظة الجيزة بخطوط سير لسيارات الأقاليم. كما شدد على المتابعة الدائمة لمستودعات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالأسعار المعلنه لأسطوانات البوتاجاز.

وأشار إلى تحديد خطوط ساخنة لتلقي أي شكاوى أو بلاغات وتضم الأرقام "15333، 16528" خط ساخن مجلس الوزراء و"19285" خط ساخن الإدارة العامة لمرور الجيزة و"35869193" المحافظة و114 خط ساخن المحافظة. حضر الاجتماع الذى ترأسه المحافظ، اللواء محمد رأفت السكرتير العام، واللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، و محمود حسين رئيس جهاز السرفيس .