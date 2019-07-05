سيطرت قوات الحماية المدنية في الدقهلية، اليوم، على حريق نشب بأوتوبيس سياحي بنزلة كوبري سندوب طريق دمياط الشرقي.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في أتوبيس سياحي بنزلة كوبري سندوب بطريق دمياط الشرقي.

انتقلت قوات الإطفاء والإسعاف وضباط المباحث إلى مكان البلاغ وجرى السيطرة عليه.

وبالفحص تبين أن الحريق بأتوبيس للسياحة يحمل لوحات رقم 4846 د ع ب ملك شركة سياحة ونشب داخل الجراج ولم ينتج خسائر بالأرواح أو إصابات، والخسائر المادية عبارة عن احتراق كرفان للخفير ومحتويات الأتوبيس

حرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.