قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ"الوطن"، إنه لا زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم، أو السلع التموينية، لأصحاب البطاقات بعد تحريك أسعار الوقود.

وتابع المصدر: "الحكومة ستتحمل فارق تكلفة السولار، ولن يتحمل المواطن أي عبئ"، مضيفًا أنه سيتم التوافق مع شعبة أصحاب المخابز على الية تحمل الحكومة لفارق سعر السولار.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، صباح اليوم، تحريك أسعار الوقود، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة قبل 3 سنوات.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنَّ مصر تحرص على استمرارها في تطبيق سياسات الانضباط المالي والاقتصادي بكل جوانبها لما فيه من خير لمستقبلها ومستقبل شعبها.