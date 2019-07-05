شملت بث قنوات مشفرة دون ترخيص.. ضبط 750 قضية مصنفات خلال شهر

شنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، حملات، استمرت شهرا، لضبط جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بشتى صورها، وضبط مرتكبيها.

وأسفرت الحملة، عن ضبط قناة فضائية تعمل خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، وشركة إنتاج فني وإعلاني دون ترخيص، و3 شركات لاستخدامها برامج حاسب آلي مقلدة ومنسوخة، ومحل بيع أجهزة ريسفرات خاصة بفك شفرات القنوات المشفرة"، وذلك في مجال مكافحة جرائم المصنفات.

كما جرى ضبط 748 قضية عرض عام بالمقاهي، وإعادة بث قنوات مشفرة دون ترخيص، و339 قضية في مجال جرائم البرمجيات المنسوخة والمقلدة.

وفى مجال مكافحة جرائم المطبوعات ضبطت 25 قضية مطبوعات أدبية وثقافية، و17 قضية مطبوعات تعليمية، و32 قضية مطبوعات متنوعة، و337 منشأة تعمل دون ترخيص.

واتُّخِذَت الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

وتستمر حملات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تحقيق التواجد الأمني الفعال ومكافحة الجرائم بشتى صورها.