أكد اللواء دكتور راضي عبدالمعطي، أن جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية يعمل في إطار استراتيجية الدولة لضبط المنظومة الاستهلاكية وحماية وصون حقوق المستهلك من خلال إجراءات أكثر واقعية، وتنفيذا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذي’.

وأشار عبد المعطي، إلى أن سيارات الضبطية القضائية منتشرة في الأسواق والمناطق التجارية وبمحطات الوقود، ومواقف نقل الركاب للتأكد من التزام الجميع بالقانون واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين.

وحذر رئيس جهاز حماية المستهلك من محاولة البعض استغلال إجراءات الاصلاح الاقتصادي التى تتخذها الدولة وتغليب مصلحتهم الخاصة على مصلحة الوطن والمواطن من خلال ممارسات سلبية تضر بالمستهلك، مؤكدا أن الجهاز وفي إطار القانون لن يتوانى لحظة في اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة حيال المخالفين.

وأكد عبد المعطي، أن غرفة عمليات جهاز حماية المستهلك في حالة انعقاد مستمر وبالتنسيق مع كافة المحافظات لتلقي أي شكاوى أو بلاغات أو معلومات بشأن أي ممارسات سلبية يرتكبها البعض للإضرار بالمستهلكين، مشيرا إلى أن الجهاز على استعداد لتلقي كافة الشكاوى.