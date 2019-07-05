اعتمد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة لركوب سيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية، عقب إعلان وزارة البترول تحريك أسعار المحروقات.

وقال المحافظ، إن التعريفة الجديدة جرى وضعها من قبل لجنة متخصصة وهي اللجنة العليا للمواقف، حيث راعت تطبيق التوازن بين أسعار الوقود الجديدة والمسافات، موجها إدارة المرور ورؤساء المدن ومديرية التموين ومديري المواقف بمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وأن يجرى تعليق لافتات بجميع المواقف بالأسعار الجديدة المعتمدة، ولصق "إستيكرات" مدون عليها التعريفة الجديدة على جميع الميكروباصات منعا لاستغلال الجمهور.

وأضاف المحافظ، أن غرفة عمليات المحافظة منعقدة على مدار الساعة، لمتابعة انضباط حركة السير بالمحافظة، ومدى التزام محطات الوقود بالتسعيرة الجديدة، ومواقف سيارات الأجرة، لافتا إلى أن الغرفة تتلقى بلاغات مخالفة التعريفة، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اتجاه المخالفين.

وأوضح المحافظ، أن الزيادة التي جرى تطبيقها في التعريفة الجديدة تتراوح ما بين 10% إلى 15%، مراعاةً لمصلحة المواطن والسائقين، مضيفا أن رؤساء المدن قاموا بالمرور على محطات الوقود منذ الصباح الباكر، مؤكدا أن الحالة العامة بالمحافظة مستقرة.