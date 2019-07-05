اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، نتيجة جائزة المجلس للدراسات الإسلامية في مجال البحث العلمي لعام 2019، وذلك بعد انتهاء اللجنة العلمية الدائمة برئاسة الدكتور أحمد على عجيبة، الأمين العام للمجلس من تحكيم وتقييم البحوث المقدمة للجائزة.

وقال المجلس في بيان له: تأتي المسابقة في إطار رسالة وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدعوية لتدعيم البحث العلمي وتجديد الفكر الديني الوسطي المستنير من خلال تناول الموضوعات الإسلامية الرصينة برؤى علمية وعصرية تتناسب وصحيح الدين، وتتواكب مع مجريات العصر.

وقررت اللجنة، منح جائزة مالية قدرها ثلاثون ألف جنيهًا للدكتور أسامة فخري فكري محمد الجندي، وذلك عن بحثه المقدم في الموضوع الأول: "فقــه السيرة النبوية وواقعنا المعاصر"، تصرف من حساب فائض الريع بوزارة الأوقاف المصرية، مع التوصية بنشر البحث ضمن مطبوعات المجلـس الأعلـى للشـئون الإسلامية بعد تنقيحه.

وقرر المجلس حجب الجوائز في كل من، الموضوع الثاني:"الأدلة المختلف فيها بين الأصوليين – دراسة مقارنة في ضوء واقعنا المعاصر" والموضوع الثالث: "فقـه الأولويات في ضوء واقعنا المعاصر" وذلك لعدم ارتقاء الأبحاث المقدمة إلى المستوى العلمي الأكاديمي والبحثي المطلوب.