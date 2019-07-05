شهدت أسعار الذهب حالة من الارتفاع والانخفاض خلال الـ48 ساعة ماضية، حيث عانى الذهب من التذبذب الواضح في الأسعار ما أدى إلى ارتباك كبير في عملية البيع والشراء.

الأربعاء 3 يوليو

يوم الأربعاء الماضي، سجلت الأسعار انخفاضًا وارتفاعًا في نفس تعاملات اليوم، إذ قفزت أسعار أعيرة الذهب قفزة كبيرة قدرت بـ13 جنيهًا في بداية تعاملات البورصة، لتتراجع مرة أخرى بقيمة جنيهين في منتصف تعاملات اليوم، ليسجل عيار 24 بـ747 مقابل، ويباع عيار 21 بـ654 جنيهاً، وعيار 18 بـ561 جنيهًا، والجنيه الذهب بـ5 آلاف و232 جنيها.

الخميس 4 يوليو

وشهدت أسعار الذهب، أمس الخميس، هبوطًا بقيمة جنيهان في بداية التعاملات، ثم استمر الهبوط ليصل إلى 4 جنيهات ليباع عيار 24 بـ743، فيما سجّل عيار 21 نحو 650 جنيهًا، وبيع عيار 18 بقيمة 557 جنيهًا، بينما سجّل الجنيه الذهب 5.200 جنيه.

الجمعة 5 يوليو

وشهد، اليوم الجمعة، حالة من الاستقرار في أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية ليباع سعر جرام الذهب عيار 24 بـ743 جنيهًا، وعيار 21 نحو 650 جنيهًا، وبيع عيار 18 بقيمة 557 جنيهًا، وسجّل الجنيه الذهب 5.200 جنيه.