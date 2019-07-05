تدريب صيفي للطلاب في بنك كريدي أجريكول.. تعرف على الشروط

أعلن بنك كريدي أجريكول - مصر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن إطلاق برنامجه للتدريب الصيفي لعام 2019، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية للبنك، وحرصه على تزويد سوق العمل المصري بالكوادر المدربة تدريبًا جيدًا.

تفاصيل التدريب:

- يشترط البنك أن يكون المتقدم طالبًا جامعيًا في السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة.

- تمتد فترة التدريب من شهر يوليو إلى شهر سبتمبر.

- سيمنح البنك المتدربين شهادات عند انتهاء التدريب، ومكافأة شهرية.

ويمكنك التقديم من خلال إرسال سيرتك الذاتية ونسخة من بطاقة هويتك الوطنية على البريد الإلكتروني myfirst@ca-egypt.com.