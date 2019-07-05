تعطلت حركة قطارات الخط الأول لمترو الأنفاق في اتجاه حلون، منذ قليل، بسبب أزمة في التيار الكهربائي، بعد توقف قطار في محطة كوتسيكا لنحو أكثر من 15 دقيقة.

وسنوافيكم بالتفاصيل..