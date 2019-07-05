توقع اللواء عفت عبد العاطي، رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، انخفاض أسعار السيارات خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد إقرار تحريك أسعار المنتجات البترولية.

وأضاف أن المواطنين سيعتمدون أكثر على السيارات الأجرة "الميكروباص- والتاكسى- ومواصلات النقل الذكى"، مشيرا إلى أنها ستكون أوفر لهم من اقتناء سيارة جديدة، وبالتالى الطلب سيقل على شراء السيارات.

وأشار إلى أن أي مواطن ينوي شراء سيارة جديدة سيفكر فى الأمر ألف مرة قبل اتخاذ قرار الشراء، نظرا للارتفاع الكبير في أسعار الوقود والصيانة والزيوت وغيرها.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن مجلس الوزراء، أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من الساعة 9 صباح اليوم الجمعة 5 يوليو.

وبحسب بيان صحفي للوزارة، جاءت الأسعار كالتالي:

بنزين 80: 6.75 جنيه

بنزين 92: 8 جنيهات

بنزين 95: 9 جنيهات

سولار: 6.75 جنيه

أسطوانة البوتاجاز: 65 جنيها

المازوت: 4500 جنيه

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.