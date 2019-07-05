"تحريك أسعار الوقود".. قرار اتخذته الحكومة المصرية اليوم الجمعة، كآخر خطوات رفع أسعار البنزين والمنتجات البترولية والتي تأتي ضمن الشريحة الأخيرة من برنامج الإصلاح من أجل مصلحة المواطن.

وفي هذا الصدد، يعتبر الكثيرون ركوب "العجل" أو الدراجات رياضة يهواها الكثير من المصريين، لكونها وسيلة للترفيه أو التريض في الأماكن المختلفة، ويمكن حملها لأي مكان بسهولة، فتمكِّن قائدها من السير لمسافات طويلة دون أن يكون الازدحام عبئا عليه، بجانب أنها وسيلة مواصلات لا تتأثر بارتفاع أسعار الوقود ويمكن أن تكون بديلا عن السيارات والمركبات العامة.

أنوش مهنا حسن، اعتادت ركوب الدراجات منذ ما يقرب من عامين، إلا أنه عقب زيادة أسعار الوقود قررت التوسع في استخدام دراجتها والتخلي عن سيارتها نظرا لارتفاع ثمن المحروقات، فقررت قضاء أغلب مشاويرها كحيلة تواجه بها ارتفاع أسعار البنزين.

وتروي أنوش لـ"الوطن"، أنها تحب ركوب الدراجات، فهي رياضة جميلة ومحببة لها، بالإضافة إلى كونها وسيلة تنقل سهلة وغير مكلفة ومقبولة بالنسبة لتكلفة تزويد السيارة بالوقود، لذلك اشترت دراجة من نوع "ترنيكس".

ولدى "أنوش" مشكلة وحيدة تؤرقها أثناء قيادتها للدراجة، هي مشكلة الطرق غير الممهدة في بعض المناطق، ما يتسبب لها في بعض الإصابات أو تلفيات في دراجتها التي تستقلها دائما.

بدوره، يقف أيمن عبدالستار بداخل أحد المتاجر الشهيرة لبيع الدراجات، ليشرح أسعار وأنواع الدراجات المختلفة، فيوضح لـ"الوطن"، أن أسعار الدراجات المتوسطة الجودة تبدأ من 800 جنيه إلى 2000 جنيه للأنواع البسيطة وتتدرج الأسعار بالنسبة للأنواع المتوسطة، فيما تصل إلى 30 ألف جنيه لأنواع الدراجات المحترفة.

فيوجد دراجة نوع "ترينكس"، مصممة للسير للطرق الممهدة بسرعات متوسطة، وفقا لـ"عبد الستار"، وتستخدم للمسافات متوسطة، وتستخدم للأنشطة المحددة مثل الذهاب للعمل، وتبدأ أسعارها من 2000 إلى 6 آلاف جنيه، وتختلف الأسعار حسب الحجم أو السرعات المتاحة بها.

أما الدراجات نوعية "الفراري"، أو "جي إل 16"، صُممت لتناسب جميع الفئات العمرية، فبها أنواع وأحجام كثيرة، ولديها القدرة لتحمل المسافات الطويلة والسير في الطرق الممهدة وغير الممهدة، وتبدأ أسعارها من 5 إلى 9 آلاف جنيه، وفقا لحديثه.

نوع آخر يستخدم للمرتفعات والطرق الجبلية، هو "بي إم إكس"، وتستخدم للمسافات الطويلة جدا والسير بسرعات عالية، وهي مصممة أكثر للمحترفين في ركوب الدراجات، ومتوسط أسعارها من 10 آلاف وتصل إلى 30 ألف جنيه.