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بعد رفض "مالك" دور إرهابي.. ممثلون عرب بهوليوود: نعاني من التنميط

بعد رفض "مالك" دور إرهابي.. ممثلون عرب بهوليوود: نعاني من التنميط

نادٍ رياضي يستخدم الروبوتات بدلا من البشر لمساعدة المتدربين

نادٍ رياضي يستخدم الروبوتات بدلا من البشر لمساعدة المتدربين

التحقيق مع عصابة متورطة في البلطجة وسرقة أراضي الدولة بالعياط

التحقيق مع عصابة متورطة في البلطجة وسرقة أراضي الدولة بالعياط

"مياه الإسكندرية" تعلن انقطاع المياه عن غرب المدينة لمدة 10 ساعات

"مياه الإسكندرية" تعلن انقطاع المياه عن غرب المدينة لمدة 10 ساعات

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كامل أبو علي: راموس سألني قبل زيارة مصر.. الناس زعلانة مني بسبب صلاح؟

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