التحقيق مع عصابة متورطة في البلطجة وسرقة أراضي الدولة بالعياط

تباشر نيابة العياط، تحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابات الصف والعياط، التحقيق مع 9 متهمين متورطين في أعمال بلطجة واستيلاء على أراضي الدولة بمنطقة العياط، وحرزت النيابة بندقيتين آليتين، وكمية من الطلقات، عُثر عليها مع المتهمين عقب إلقاء القبض عليهم.

جاء في تحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، أن المتهم الرئيسي يتخذ وعصابته من المنطقة الجبلية مأوى لهم ويقومون بحراسة عدد من الأراضي وضع اليد أو أراضي الدولة المستولى عليها بالأسلحة الآلية، ونجحت القوات تحت إشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد علاء فتحي رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة، في القبض على المتهمين أثناء عودتهم من المنطقة الجبلية وعُثر بحوزتهم على ترسانة من الأسلحة الآلية والخرطوش والذخائر مختلفة الأعيرة، حيث تم ضبط بندقيتين آليتين وبندقية خرطوش و10 خزن أسلحة آلية وطلقات بلغ عددها 89 طلقة مختلفة الأعيرة، ويستقلون سيارة ماركة تويوتا بيضاء اللون، ملك المتهم الرئيسي.

وذكرت التحريات والتحقيقات أن المتهم الرئيسي "عرفات. ع" 33 عاما، مطلوب التنفيذ عليه في قضية قتل وسلاح بالسجن 10 سنوات وهارب من 6 قضايا، حيث سبق اتهامه باقتحام وحريق مركز العياط واقتحام محكمة العياط وسرقة منزل قبطية وسرقة محل أسلحة وإطلاق أعيرة نارية على مركز العياط.

كما تبين أن المتهم الثاني "سيد.ا"، 28 عاما، شهرته "حركش" سبق اتهامه في 10 قضايا سرقة وقتل وسرقة بالإكراه وقتل ومخدرات وتبديد وضرب، كما سبق اتهام "محمد.ع" وشهرته "حمادة"، في قضية شروع في قتل والمتهم الرابع "جمال.س"، سبق اتهامه في قضية مخدرات، والخامس والسادس هما "إبراهيم. ا" 20 عاما، عاطل، و"مسعد.ث"، 24 عاما، عاطل، تم التحفظ على المتهمين، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، ولا تزال التحقيقات مستمرة.