"مياه الإسكندرية" تعلن انقطاع المياه عن غرب المدينة لمدة 10 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، اليوم، عن ضعف وانقطاع المياه عن مناطق غرب الإسكندرية بداية من منطقة الدخيلة حتى منطقة الـ21.

وأضافت الشركة، في بيان صادر عنها، أن الانقطاع يبدأ من العاشرة صباح السبت، ولمدة 10 ساعات تقريبا، منوهة إلى أنه في حالة طلب السيارات المتنقلة يجب التواصل مع إدارة الشركة من خلال اتصال المواطنين علي أرقام الخط الساخن.

وأوضح البيان، أن الانقطاع نتيجة أعمال ترحيل خط المياه قطر 700 م الناقل لمناطق غرب المدينة على طريق القباري السريع بعد الموقف الجديد، نظرا لتعارضه مع إنشاء كوبري بشاير الخير.