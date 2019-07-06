تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم السبت، 6 يوليو، في مصر والوطن العربي على النحو التالي:

مباراة مصر وأفريقيا في دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية

يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم، في التاسعة مساء، نظيره الجنوب افريقي، وذلك في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية "مصر 2019" التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي.

مباراة نيجيريا والكاميرون في دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية

يلتقى منتخبا نيجيريا والكاميرون، في السادسة مساء، على استاد الاسكندرية، وذلك في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية "مصر 2019" التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي.

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تستقبل وفد "المعاشات التبادلية " السوداني

تستقبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، وفد "المعاشات التبادلية " السوداني ، برئاسة الدكتورة بثينة ابراهيم صالح، في زيارة "تبادلية" تستمر ستة أيام، وتهدف إلى دعم أوجه التعاون بين الجانبين، حيث تقدم وزارة التضامن الاجتماعي كافة أوجه الدعم والتعاون للوفد خلال زيارته لمصر.

مكتب التنسيق يبدأ تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

يبدأ مكتب التنسيق، تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

انعقاد برنامج تدريبي لذوي القدرات الخاصة في إطار مبادرة "مصر بكم أجمل"

تستأنف مبادرة "مصر بكم أجمل" فى محافظة الإسكندرية التي تنفذها وزارة القوى العاملة بمحافظات الجمهورية، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، وذلك بعقد برنامجها التدريبي الثاني لمدة 6 أيام، لتدريب 45 شابا من الجنسين من ذوى القدرات الخاصة على متطلبات سوق العمل وريادة الأعمال.

جامعة جنوب الوادي تبدأ اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكليات التربية وكلية الإعلام

تبدأ جامعة جنوب الوادي، اختبارات القدرات ، المؤهلة للالتحاق بكليات التربية الرياضية والتربية النوعية ، شعبتي التربية الموسيقية ، والفنية ، واختبارات القدرات لكلية الإعلام - التي تجرى لأول مرة.

جامعة الطفل في جامعة أسوان تطلق فاعليات البرنامج الدراسي الجديد للطلاب

تطلق جامعة الطفل في جامعة أسوان فاعليات البرنامج الدراسي الجديد للطلاب القدامي والجدد ، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة .

بدء تشغيل مراسي الأتوبيس النهري بمدينة المنصورة

تبدأ محافظة الدقهلية تشغيل مراسي الأتوبيس النهري بمدينة المنصورة وهي 4 مراسي كمرحلة أولى من مرسى أم كلثوم حتى مرسى الجامعة.

نادي السينما الأفريقية يعرض فيلم "طفح الكيل" بسينما الهناجر

يعرض نادي السينما الإفريقية الذي يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، بسينما الهناجر الفيلم الروائي الطويل "طفح الكيل" للمخرج محسن بصري من المغرب.